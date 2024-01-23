Прокуратура Колумбии начала расследование избрания мэром выходца из России

«Генеральная прокуратура начала предварительное расследование по поводу предполагаемой неспособности новоназначенного мэра города Тунха департамента Бояка Михаила Краснова вступить в должность», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Как уточняется в поступившей в прокуратуру жалобе, Краснов в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии в Тунхе — менее чем за год до того, как был избран мэром 29 октября 2023 года. Согласно местному законодательству, это может являться основанием для невозможности вступления в должность.