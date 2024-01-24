Лавров выразил надежду на единение палестинцев и отказ от междоусобиц

«Во-первых, консолидированная воля самого палестинского народа. Палестинцы, лишенные шанса на государственность, заслужили, чтобы этот вопрос наконец был решен. Первое и главное условие для этого — единство самой палестинской нации. Мы верим, что наши палестинские братья и сестры проявят стратегическую мудрость и откажутся от всех конъюнктурных соображений, междоусобиц, которые препятствуют национальному строительству. Они должны сами решать, как должно выглядеть их будущее государство, кто и как должен им управлять. По-моему, наши западные коллеги называют это демократией», — заявил Лавров, выступая на открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.