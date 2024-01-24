В Петербурге дают старт призыву до 30 лет. В Смольном подготовили проект постановления

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о весеннем призыве. Помимо обычных указаний всем причастным, там впервые указан новый возраст призывников.
Документ опубликован вечером 23 января, он касается призыва на военную службу в апреле — июле 2024 года. «Администрациям районов Санкт-Петербурга оказать содействие призывным комиссиям, созданным на внутригородских территориях Санкт-Петербурга (далее — призывные комиссии), в обеспечении выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в нем. Далее идет перечисление, как районы и комитеты должны помочь в организации работы сборного пункта и медицинского обследования.
Напомним, с 2024 года вступил в силу закон, согласно которому верхняя планка призывного возраста повышается и теперь под него попадают люди с 18 до 30 лет. В то же время работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток еще идет и, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, будет завершена к 2025 году.