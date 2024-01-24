В Петербурге дают старт призыву до 30 лет. В Смольном подготовили проект постановления

Напомним, с 2024 года вступил в силу закон, согласно которому верхняя планка призывного возраста повышается и теперь под него попадают люди с 18 до 30 лет. В то же время работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток еще идет и, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, будет завершена к 2025 году.