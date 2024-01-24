Германия впервые поставит Украине военные вертолеты Sea King

Москва критикует поставки западного вооружения на Украину. В конце декабря 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что таким образом Запад повышает ставки в украинском конфликте. 22 января на заседании Совбеза ООН глава российского МИДа обвинил Киев в продаже поставленного ей оружия на черном рынке. «Сложно представить, что это происходит без ведома и без участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет», — отметил министр.