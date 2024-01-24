Генсек НАТО считает, что членство Швеции сделает альянс сильнее

«Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО. Я также рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее», — сказал генсек. Он добавил, что «членство Швеции делает НАТО сильнее».