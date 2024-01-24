Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

Кандидат в президенты США, бывший глава государства Дональд Трамп прокомментировал итоги первых в стране праймериз, прошедших 23 января в штате Нью-Гэмпшир. Его слова приводит телеканал Fox News.