Трамп прокомментировал свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире

«Я очень горжусь результатом», — заявил политик.
Ранее стало известно, что Трамп одержал победу на праймериз. Экс-президента поздравила его главный оппонент, бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли, занявшая последнее место.
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«Я очень горжусь результатом», — заявил политик.
Ранее стало известно, что Трамп одержал победу на праймериз. Экс-президента поздравила его главный оппонент, бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли, занявшая последнее место.