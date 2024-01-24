WSJ: ХАМАС выразило готовность начать обсуждать новую сделку по освобождению заложников

Как отмечает издание, эта инициатива «знаменует собой значительный сдвиг в позиции ХАМАС». Движение на протяжении нескольких недель настаивало на том, что оно будет вести переговоры по заложникам только в рамках всеобъемлющего соглашения, которое приведет к окончанию конфликта в анклаве, указывает издание.