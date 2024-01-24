Анатолий Локоть окончательно ушел с поста мэра Новосибирска

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть окончательно покидает свой пост. 24 января — последний день его нахождения в отпуске с дальнейшим увольнением.
Сейчас обязанности главы города исполняет вице-мэр Олег Клемешов. После 24 января проведут конкурс на выбор нового градоначальника.
Напомним, 28 декабря Анатолий Локоть объявил о своей отставке. С коллегами из мэрии он попрощался перед Новым годом. На новую работу Локоть перейдет в федеральное правительство, в сферу российско-белорусских отношений.