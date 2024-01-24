Владимир Путин признался в любви к Башкирии

В Международной выставке-форуме «Россия» участвовала и семья Ахмеровых из Стерлитамакского района. Как сообщил Радий Хабиров в соцсетях, в октябре прошлого года они стали лучшими в номинации «Семья — хранительница традиций» конкурса «Семья года». А сейчас претендуют на новую победу.
Во время разговора с семьей из Башкирии Владимир Путин предложил им посетить павильон республики на ВДНХ, где проходит выставка «Россия». По словам президента, она отражает величие региона.
«Отражает величие республики. Мы ее очень любим. Напомню историю: Башкирия присоединилась добровольно, просила принять ее в российское государство. Много раз говорил и повторю еще раз: башкиры взяли на себя функции пограничной стражи. А в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней — всех мужчин с 15 лет», — рассказал Владимир Путин.