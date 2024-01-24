Владимир Путин признался в любви к Башкирии

«Отражает величие республики. Мы ее очень любим. Напомню историю: Башкирия присоединилась добровольно, просила принять ее в российское государство. Много раз говорил и повторю еще раз: башкиры взяли на себя функции пограничной стражи. А в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней — всех мужчин с 15 лет», — рассказал Владимир Путин.