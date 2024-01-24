Депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко решил уйти на СВО

Депутат Госсобрания Башкирии седьмого созыва 28-летний Алексей Локотченко принял решение отправится в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Пока одни люди, называя себя патриотами, участвуют в оппозиционных митингах, я принял решение лично встать на защиту нашей Родины и на своем примере показать, что истинный патриотизм не в словах, а в поступках», — прокомментировал он.
Алексей Локотченко в 2013 году окончил БашГУ, где получил квалификацию юриста. Работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России по Уфимскому району. Сейчас является индивидуальным предпринимателем. Имеет награды «За отличную службу в органах», «За ратную доблесть» и благодарность от главы республики.