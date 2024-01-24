Президент Узбекистана и премьер госсовета Китая обсудили дальнейшее сотрудничество

Отмечалось, что в прошлом году товарооборот увеличился на 50%, достигнув $14 млрд. Отмечен потенциал для доведения этого показателя до $20 млрд, в том числе за счёт наращивания взаимных поставок высококачественных сельскохозяйственных и промышленных товаров. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд долларов.