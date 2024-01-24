Президент Узбекистана и премьер госсовета Китая обсудили дальнейшее сотрудничество

В ходе встречи в Доме народных собраний были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Отмечалось, что в прошлом году товарооборот увеличился на 50%, достигнув $14 млрд. Отмечен потенциал для доведения этого показателя до $20 млрд, в том числе за счёт наращивания взаимных поставок высококачественных сельскохозяйственных и промышленных товаров. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд долларов.
Обсуждались также вопросы подготовки отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития «зелёной» энергетики.
Наряду с этим были рассмотрены перспективы углубления практического взаимодействия с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане. Стороны выступили за дальнейшее расширение авиасообщения и туристических обменов.
В завершение Шавкат Мирзиёев пригласил премьера Госсовета КНР посетить Узбекистан с визитом.