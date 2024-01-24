Биограф описал обстановку в подземном бункере Зеленского

В феврале прошлого года The Sunday Times со ссылкой на источники писала, что первые два месяца военных действий Зеленский и его команда большую часть времени находились в бункере, но президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал. По данным издания, те, кто вместе с украинским лидером жил в укрытии, должны были подписать бумагу о неразглашении: им было запрещено рассказывать о местонахождении убежища, удобствах в нем и даже еде.