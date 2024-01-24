Радий Хабиров: У руководства Башкирии и Казахстана — абсолютное взаимопонимание

«Бизнес очень тонко чувствует характер отношений. Внешнеэкономическая деятельность очень непростая, так как нужно работать в чужой стране, в чужой правовой системе. Здесь очень важно, чтобы на уровне руководства регионов и стран было абсолютное взаимопонимание. Ровно то, что у нас есть сейчас в Казахстане. Этот процесс не бывает “по щелчку”. Это процесс, который нужно выхаживать. Интенсивность наших отношений, если взять прошедший год, раз в квартал было какое-то событие — либо делегация, либо руководство, либо бизнес-миссия. Сейчас количество предприятий, которые не просто торгуют, а начали здесь, в Казахстане, создавать производство, увеличилось. Мы сейчас с большим удовольствием едем к премьер-министру, будем подводить итоги. Казахстан — невероятно богатая ресурсами страна. Мы выполняем нашу задачу. Мы открываем коридоры, возможности и гарантируем, что здесь можно работать», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».