В Новосибирске губернатор Травников рассказал о взятой под 18% ипотеке

В ходе эфира губернатор рассказал, как платил ипотеку по ставке 18%, пишет BFM-Новосибирск.
Рассказывая о том, что повлияло на выбор профессии, Андрей Травников вспомнил взятый ипотечный кредит.
«Изначально я пошел по стопам отца. Он был электрик, и моя первая профессия — инженер-электрик. На дальнейшую мою судьбу повлияла уже моя семья. Была молодая семья, которую нужно было обеспечивать. [У нас была] даже такая неприятная вещь, как ипотечный кредит», — рассказал глава региона.
Губернатор вспомнил, что раньше, 25 лет назад, не существовало льготных программ, и ставка по ипотеке составляла 18%. Платеж стал серьезной нагрузкой для молодой семьи.
«Но я считаю, что даже благодаря этому я стал тем, кем стал. Потому что была определенная ответственность перед семьей, приходилось много работать, нельзя было опускать руки, нужно было двигаться вперед», — добавил Андрей Травников.
Кроме этого, глава Новосибирской области рассказал о том, как поставил свою супругу, которая жила на юге, на лыжи. После этого лыжные прогулки стали нормой для семьи.
«Важны любые занятия, которые собирают всю семью. Если вся семья занимается спортом, это здорово, выезды на природу, посещения театров», — отметил губернатор.