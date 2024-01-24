В Новосибирске губернатор Травников рассказал о взятой под 18% ипотеке

«Изначально я пошел по стопам отца. Он был электрик, и моя первая профессия — инженер-электрик. На дальнейшую мою судьбу повлияла уже моя семья. Была молодая семья, которую нужно было обеспечивать. [У нас была] даже такая неприятная вещь, как ипотечный кредит», — рассказал глава региона.