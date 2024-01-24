Трамп победил на первых президентских праймериз в Нью-Гемпшире

Основная конкурентка Трампа Никки Хейли, бывшая постоянная представительница США при ООН, получила 43,2% голосов. Она признала поражение и поздравила экс-президента, но отметила, что «гонка еще далеко не закончена». «Нью-Гемпшир — первый в стране. Но не последний <…> Остались еще десятки штатов, и следующая — моя любимая Южная Каролина», — заявила Хейли. Она была губернатором этого штата с 2011-го по 2017 год.