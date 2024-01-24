Трамп победил на первых президентских праймериз в Нью-Гемпшире

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпишир — первых в американской президентской гонке. По итогам подсчета 91% бюллетеней он набрал 54,8% голосов, следует из данных Associated Press.
Основная конкурентка Трампа Никки Хейли, бывшая постоянная представительница США при ООН, получила 43,2% голосов. Она признала поражение и поздравила экс-президента, но отметила, что «гонка еще далеко не закончена». «Нью-Гемпшир — первый в стране. Но не последний <…> Остались еще десятки штатов, и следующая — моя любимая Южная Каролина», — заявила Хейли. Она была губернатором этого штата с 2011-го по 2017 год.
Трамп в интервью Fox News заявил, что победа на праймериз в Нью-Гемпшире для него «большая честь», а Республиканская партия «очень едина» в поддержке его кандидатуры. Бывший президент призвал Хейли прекратить свою предвыборную кампанию, указав, что в противном случае «нам придется тратить деньги впустую, вместо того чтобы тратить их на [противостояние с Джо] Байденом, на котором мы сфокусированы».
По данным AP, действующий президент США после подсчета 87% бюллетеней набрал 37,3% голосов.
Победа в Нью-Гемпшире не первая в предвыборной кампании Трампа. На прошлой неделе экс-президент набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Он получил больше 50% голосов. 22 января его основной конкурент губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в президентской гонке и поддержал Трампа.