Минобороны Украины надеется получить вооружение, которого еще «не было»

Он сообщил, что на встрече стороны обсудили увеличение военной поддержки Украины и намерение стран блока НАТО увеличить производство боеприпасов для этих целей. По его словам, несколько стран говорили о больших пакетах помощи. Одной из тем встречи стала поставка на Украину вооружения, которого страна пока не получала.
«Мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше. Страна получит много важных видов вооружений, которого еще у нас не было. Оно чрезвычайно нужно нам как на линии соприкосновения, так и за ней», — сказал Павлюк.
Представитель минобороны Украины уточнил, что на встрече обсуждались вопросы поставки дальнобойных ракет и адаптация западных снарядов к советским пусковым комплексам. Глава департамента международного оборонного сотрудничества минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что на встрече присутствовали представители 50 стран.
Объем инвестиций составит $1,2 млрд. Столтенберг подчеркнул, что новый контракт поможет НАТО и дальше оказывать поддержку Киеву. Инвестиции направлены на то, чтобы союзники смогли пополнить свои запасы вооружения.
20 января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отмечал, что Евросоюз сможет к концу году производить не менее 1,3 млн снарядов. Сейчас у блока стоит задача предоставить военную помощь Украине и пополнить собственные запасы. Об этом сообщает телеканал RTBF.
6 января газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны Дании сообщила, что передача первой партии из шести истребителей F-16 Украине отложена на полгода.
Berlingske цитирует заявление министерства о том, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий. Среди них — успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов на Украине. По информации издания, сейчас шесть украинских пилотов проходят обучение на передовых истребителях F-16 в Дании.