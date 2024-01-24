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Минобороны Украины надеется получить вооружение, которого еще «не было»

По итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» Киеву было обещано оружие, которого «еще не было». Об этом украинскому телеканалу «Общественное» заявил официальный представитель минобороны Украины Илларион Павлюк.
Ukrainian soldiers train in Poland
Источник: NATO

Он сообщил, что на встрече стороны обсудили увеличение военной поддержки Украины и намерение стран блока НАТО увеличить производство боеприпасов для этих целей. По его словам, несколько стран говорили о больших пакетах помощи. Одной из тем встречи стала поставка на Украину вооружения, которого страна пока не получала.

«Мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше. Страна получит много важных видов вооружений, которого еще у нас не было. Оно чрезвычайно нужно нам как на линии соприкосновения, так и за ней», — сказал Павлюк.

Представитель минобороны Украины уточнил, что на встрече обсуждались вопросы поставки дальнобойных ракет и адаптация западных снарядов к советским пусковым комплексам. Глава департамента международного оборонного сотрудничества минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что на встрече присутствовали представители 50 стран.

23 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок подписал контракт по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Объем инвестиций составит $1,2 млрд. Столтенберг подчеркнул, что новый контракт поможет НАТО и дальше оказывать поддержку Киеву. Инвестиции направлены на то, чтобы союзники смогли пополнить свои запасы вооружения.

20 января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отмечал, что Евросоюз сможет к концу году производить не менее 1,3 млн снарядов. Сейчас у блока стоит задача предоставить военную помощь Украине и пополнить собственные запасы. Об этом сообщает телеканал RTBF.

6 января газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны Дании сообщила, что передача первой партии из шести истребителей F-16 Украине отложена на полгода.

Berlingske цитирует заявление министерства о том, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий. Среди них — успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов на Украине. По информации издания, сейчас шесть украинских пилотов проходят обучение на передовых истребителях F-16 в Дании.

НАТО