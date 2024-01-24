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Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир, его слова приводит CNN.
Байден Джо
Источник: Reuters

«Теперь ясно, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, — сказал Байден. — И мое послание стране: ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире после COVID. Все поставлено на карту».

Трамп лидирует на первых праймериз республиканской партии, которые прошли в Нью-Гэмпшире 23 января. Ему удалось заручиться поддержкой 54,6% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты по итогам подсчета 89% бюллетеней.

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Байден Джо
Трамп Дональд