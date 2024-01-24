Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США

«Теперь ясно, что кандидатом от Республиканской партии станет Дональд Трамп, — сказал Байден. — И мое послание стране: ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире после COVID. Все поставлено на карту».
Трамп лидирует на первых праймериз республиканской партии, которые прошли в Нью-Гэмпшире 23 января. Ему удалось заручиться поддержкой 54,6% избирателей для выдвижения в кандидаты в президенты по итогам подсчета 89% бюллетеней.
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