Глава МВД раскритиковал работу полиции четырех регионов Казахстана

На должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность — начальник департамента по борьбе с организованной преступностью. На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области. Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника Департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетісу.