Глава МВД раскритиковал работу полиции четырех регионов Казахстана

«В ходе заседания министр подверг критике работу департаментов полиции области Абай, Павлодарской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость», — заявлено на заседании.
Встреча прошла с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии.
Саденов поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.
На должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность — начальник департамента по борьбе с организованной преступностью. На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области. Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника Департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетісу.