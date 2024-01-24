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Токаев посетит 24−25 января Алматы

Астана. 23 января. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит 24—25 января Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев посетит 24−25 января Алматы
Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24—25 января. Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, в ночь на 23 января в ДЧС сообщили, что жители Алматы почувствовали толчки силой 4 балла. Позднее стало известно, что на самом деле сила толчков в Алматы составила 5 баллов.

Как сообщал КазТАГ, ДЧС Алматы указал эпицентром землетрясения Испанию и просит верить лишь официальным данным.

В связи с землетрясением в Алматы запустили номера горячей линии.

Власти Алматы в 00.20 в ночь на 23 января начали экстренное совещание оперативного штаба и заявили об отсутствии пострадавших, однако под утро стало известно, что пострадали восемь человек. По данным акимата, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Также стало известно, что пять самолетов заходили на посадку во время толчков в Алматы, один из них улетел в Туркестан.

По данным МЧС, землетрясение помимо Алматы ощутили в Астане и еще шести регионах.

Утром 23 января в ДЧС заверили, что сильных землетрясений с вероятностью 70% в Алматы не ожидается.