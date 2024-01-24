Токаев посетит 24−25 января Алматы

Власти Алматы в 00.20 в ночь на 23 января начали экстренное совещание оперативного штаба и заявили об отсутствии пострадавших, однако под утро стало известно, что пострадали восемь человек. По данным акимата, все точки сбора в Алматы открыты и работают.