Токаев посетит 24−25 января Алматы

«Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы
Напомним, в ночь на 23 января в ДЧС сообщили, что жители Алматы почувствовали толчки силой 4 балла. Позднее стало известно, что на самом деле сила толчков в Алматы составила 5 баллов.
Как сообщал КазТАГ, ДЧС Алматы указал эпицентром землетрясения Испанию и просит верить лишь официальным данным.
В связи с землетрясением в Алматы запустили номера горячей линии.
Власти Алматы в 00.20 в ночь на 23 января начали экстренное совещание оперативного штаба и заявили об отсутствии пострадавших, однако под утро стало известно, что пострадали восемь человек. По данным акимата, все точки сбора в Алматы открыты и работают.
Также стало известно, что пять самолетов заходили на посадку во время толчков в Алматы, один из них улетел в Туркестан.
По данным МЧС, землетрясение помимо Алматы ощутили в Астане и еще шести регионах.
Утром 23 января в ДЧС заверили, что сильных землетрясений с вероятностью 70% в Алматы не ожидается.