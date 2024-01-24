Конкурс на пост мэра Новосибирска объявят в феврале

Напомним, о том, что мэр Анатолий Локоть уходит с должности стало известно в конце декабря 2023 года. Сегодня, 24 января, его последний рабочий день в мэрии Новосибирска. Известно, что Локоть перейдет в федеральное правительство, в сферу российско-белорусских отношений.