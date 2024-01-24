Конкурс на пост мэра Новосибирска объявят в феврале

На сессии в феврале совет депутатов Новосибирска объявит конкурс по отбору кандидатов для выборов мэра. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе горсовета со ссылкой на председателя постоянной комиссии Андрея Гудовского.
Напомним, о том, что мэр Анатолий Локоть уходит с должности стало известно в конце декабря 2023 года. Сегодня, 24 января, его последний рабочий день в мэрии Новосибирска. Известно, что Локоть перейдет в федеральное правительство, в сферу российско-белорусских отношений.
Анатолий Локоть был главой города в течение 10 лет. В первый раз его избрали в апреле 2014 года.