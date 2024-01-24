Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку

Ранее ряд молдавских СМИ, в том числе портал deschide.md, со ссылкой на источники сообщил о готовящихся перестановках в кабмине. В частности, сообщалось, что Попеску покинет пост главы МИД и станет главным переговорщиком с ЕС. На его место в министерстве иностранных дел прочили вице-спикера парламента Михая Попшоя. Эти слухи опроверг глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцэл.