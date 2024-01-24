Литовские пограничники получили сообщение о минировании моста королевы Луизы в Советске

Литовские пограничники получили от российской стороны сообщение о минировании моста королевы Луизы. Об этом пишет ТАСС.
В российское ведомство поступил анонимный звонок. Литовские эксперты осмотрели мост и ничего подозрительного не обнаружили.
«Около полуночи российские пограничники уведомили литовских коллег о том, что поступил анонимный звонок о минировании пограничного моста королевы Луизы. На литовской стороне были приняты срочные меры, предусмотренные процедурой при таких инцидентах», — сообщил представитель погранведомства Гедрюс Мишутис и добавил, что власти Литвы ввели план «Арас», в рамках которого на место прибыли сапёры, полиция и аварийно-спасательные службы.
Мост королевы Луизы — пограничный автодорожный металлический мост через Неман, который соединяет Советск и литовский город Панямуне.
В Калининграде учеников частной школы эвакуировали из-за сообщения о минировании.