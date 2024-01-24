Литовские пограничники получили сообщение о минировании моста королевы Луизы в Советске

«Около полуночи российские пограничники уведомили литовских коллег о том, что поступил анонимный звонок о минировании пограничного моста королевы Луизы. На литовской стороне были приняты срочные меры, предусмотренные процедурой при таких инцидентах», — сообщил представитель погранведомства Гедрюс Мишутис и добавил, что власти Литвы ввели план «Арас», в рамках которого на место прибыли сапёры, полиция и аварийно-спасательные службы.