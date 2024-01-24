В Молдавии появится министерство европейской интеграции

Ранее в среду Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.
«Портфель европейской интеграции перейдет к Кристине Герасимов, она возглавит соответствующее министерство», — заявил Речан на заседании правительства.
МИД, как ранее заявил премьер, возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой.
Герасимов в 2021 году стала советником президента Майи Санду по внешним отношениям, годом позже возглавила администрацию главы республики. А 3 января этого года она была назначена на пост государственного секретаря в МИД.