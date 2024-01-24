В Челябинской области появятся два новых муниципальных округа

В Нязепетровском районе объединят город Нязепетровск и четыре сельских совета — Гривенский, Кургинский, Ункурдинский и Шемахинский. Все они перестанут быть самостоятельными административно-территориальными единицами.
— Согласовать изменение статуса Нязепетровского района на статус Нязепетровского округа с административным центром в городе Нязепетровске, — говорится в постановлении главы региона.
В Пластовском районе, по замыслу властей, объединятся и потеряют самостоятельность город Пласт и четыре сельсовета — Борисовский, Демаринский, Кочкарский и Степниниский.
— Согласовать изменение статуса Пластовского района на статус Пластовского округа с административным центром в городе Пласте, — постановил Алексей Текслер.
В документах указано, что преобразования проводятся с учётом согласия населения, выраженного представительными органами городов и сельских поселений. Теперь нововведения должны утвердить депутаты Законодательного собрания Челябинской области.
К слову, в селе Демарино, которое войдёт в состав Пластовского округа, ежегодно проходит знаменитый «Бажовский фестиваль».
Напомним, преобразования муниципалитетов начались на Южном Урале в 2022 году с Коркинского района. Главой образованного округа избрали Наталью Лощинину. А в конце прошлого года губернатор подписал постановление о согласовании административно-территориального преобразования Саткинского района.