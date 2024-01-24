В Челябинской области появятся два новых муниципальных округа

Два новых муниципальных округа в скором времени появятся в Челябинской области. Постановления о согласовании административно-территориальных преобразований в Нязепетровском и Пластовском районах подписал губернатор Алексей Текслер. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.