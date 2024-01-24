Материнский капитал проиндексируют на 7,4% с 1 февраля 2024 года

Напомним, что возможность оформлять ежемесячную выплату из маткапитала не только на второго, но и на любого ребенка в возрасте до трех лет появилась в прошлом году. В этом году размер такой выплаты составит 14, 090 тыс. рублей. Помимо этого, с этого года увеличили период времени в течении которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Обратиться за предоставлением услуги теперь можно в течении полугода после рождения ребенка.