Материнский капитал проиндексируют на 7,4% с 1 февраля 2024 года

В случае, если родители уже использовали часть маткапитала, то проиндексируют его остаток. Узнать актуальную сумму по сертификату можно в личном кабинете на Госуслугах.
Добавим, что средства материнского (семейного) капитала можно направить: на улучшение жилищных условий; обучение детей; на формирование накопительной пенсии родителей; на покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество, а также на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.
Помимо этого, с 1 января этого года вступил в силу закон, который позволяет отцам-одиночкам, так же, как и матерям, направлять маткапитал на накопительную пенсию. Также с 1 января 2024 право на маткапитал имеют только те родители, которые являются гражданами РФ на момент рождения ребенка, который является гражданином РФ по рождению.
Напомним, что возможность оформлять ежемесячную выплату из маткапитала не только на второго, но и на любого ребенка в возрасте до трех лет появилась в прошлом году. В этом году размер такой выплаты составит 14, 090 тыс. рублей. Помимо этого, с этого года увеличили период времени в течении которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Обратиться за предоставлением услуги теперь можно в течении полугода после рождения ребенка.
Отметим, что оформить сертификат можно без личного обращения и подачи заявления. Сертификат на маткапитал- электронный документ и направляется в личный кабинет получателя на портале Госуслуг. Заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток можно также в личном кабинете. В случае, если человек не пользуется порталом госуслуг, он может обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда, в которой ему распечатают электронный сертификат на бумажном носителе.
Ранее сообщали, что нижегородский маткапитал разрешат использовать на подключение к сетям индивидуальных жилых домов.
Кроме того, сообщали что сообщали, что с января 2024 года пенсия увеличилась у более 700 тыс. жителей Нижегородской области.