Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН

«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», — говорится в сообщении российского МИД.
Лавров в беседе с Гутеррешем также особо подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с Уставом Организации.
Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в понедельник для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по украинской и ближневосточной проблематике.