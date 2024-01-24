Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН

«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», — говорится в сообщении российского МИД.