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Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В рамках рабочего визита в Нью-Йорк глава МИД РФ Сергей Лавров провел отдельную встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
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Источник: AP 2023

«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», — говорится в сообщении российского МИД.

Лавров в беседе с Гутеррешем также особо подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с Уставом Организации.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в понедельник для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по украинской и ближневосточной проблематике.

ООН