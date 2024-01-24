В Астане прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Главы Башкирии Радия Хабирова

Мы сейчас работаем над тем, как мы с Вами тогда и обсуждали, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, что нам надо переходить к промышленной кооперации. Можно констатировать, что количество предприятий Башкортостана, которые начинают работать здесь, формировать свои бизнесы, открывать предприятия, уже увеличивается. Для нас это важный показатель. У нас в папке наших решений, которые мы обсуждали сегодня, в том числе с премьер-министром, есть целый ряд ещё предприятий уже крупного уровня, которые тоже готовы инвестировать в Казахстан. Нам это очень интересно не только потому, что здесь богатейший регион, но мы с удовольствием наблюдаем за тем, как современно и стратегически развивается Казахстан, как у вас принимаются современные решения, современные инновации в управленческих моментах. Самое главное, мне кажется, благодаря вашей поддержке мы открыли Казахстан для Башкортостана и Башкортостан открываем для Казахстана. Казахи — это братский народ", — сказал Радий Хабиров.