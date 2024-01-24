В Астане прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Главы Башкирии Радия Хабирова

Президент Казахстана отметил, что это уже третья встреча, первая состоялась также в Астане в сентябре 2021 года. Затем была встреча на полях Санкт-Петербургского экономического форума в июне 2022 года.
"Считаю, что Ваш визит имеет большое значение с точки зрения предания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. В этом комплексе сотрудничества Башкортостан занимает особое место. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера. Поэтому думаю, что у нас очень хорошие перспективы.
Традиционно Казахстан и Башкортостан тесно сотрудничают друг с другом. Мы знаем все сильные стороны вашей экономики, социальной жизни. В частности, наши нефтяники, будь это государственная компания или же частные компании, работают вместе с нефтехимиками Башкортостана. И в практической сфере, и в области науки, где ваши достижения совершенно очевидны.
Развивается торговля. Я считаю, что нынешний уровень торговли, безусловно, неплохой. Но нуждается в дальнейшем повышении. Здесь правительства Казахстана и Башкортостана должны предпринимать соответствующие усилия. Утром меня проинформировал наш премьер-министр о вашей встрече и последующих планах в ходе вашего визита. Поэтому думаю, что мы будем плотно работать друг с другом, имея в виду, что Россия для Казахстана является ближайшим союзником, стратегическим партнером.
В этой связи хотел бы отметить большое значение визита Владимира Владимировича Путина в ноябре прошлого года в Казахстан. Действительно, переговоры были очень плодотворными, продуктивными. Состоялись встречи и в узком, и расширенном составе, а также встреча один на один, достаточно продолжительная с обсуждением всех деталей взаимодействия Казахстана и России во всех соответствующих сферах. Поэтому у нас каких-либо препятствий не существует. Мы нацелены на очень интенсивную и плодотворную работу с Российской Федерацией, и конечно же, с Башкортостаном, который является очень важным субъектом Российского государства", — подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Руководитель Башкортостана отметил, что в республике знают и чувствуют внимание президента Казахстана к развитию отношений.
"Вся управленческая команда Казахстана работает с нами очень слаженно и дружно. Буквально за эти два-три года мы существенно увеличили объёмы и товарооборота, и промышленной кооперации, и наших общих визитов.
Мы с утра открыли форум «Казахстан — Башкортостан». Самое главное, что для Башкортостана Казахстан — это главный партнёр. Мы именно так думаем, так считаем. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хотел вас поблагодарить, мы здесь чувствуем себя как дома. Нам комфортно работать. Нам оказывают содействие по каждому вопросу, который возникает. Товарооборот мы приблизили где-то к полумиллиарду долларов, но он, конечно, имеет огромный потенциал роста. Полагаю, что в ближайшие годы мы это уже существенно поправим.
Мы сейчас работаем над тем, как мы с Вами тогда и обсуждали, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, что нам надо переходить к промышленной кооперации. Можно констатировать, что количество предприятий Башкортостана, которые начинают работать здесь, формировать свои бизнесы, открывать предприятия, уже увеличивается. Для нас это важный показатель. У нас в папке наших решений, которые мы обсуждали сегодня, в том числе с премьер-министром, есть целый ряд ещё предприятий уже крупного уровня, которые тоже готовы инвестировать в Казахстан. Нам это очень интересно не только потому, что здесь богатейший регион, но мы с удовольствием наблюдаем за тем, как современно и стратегически развивается Казахстан, как у вас принимаются современные решения, современные инновации в управленческих моментах. Самое главное, мне кажется, благодаря вашей поддержке мы открыли Казахстан для Башкортостана и Башкортостан открываем для Казахстана. Казахи — это братский народ", — сказал Радий Хабиров.