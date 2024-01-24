Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии

«Мы не имеем действенных норм наказания. Пальчиком пригрозим? Выскажемся как здесь, нам постоянно люди говорят, “Ну, а дальше-то что?”. А вот дальше конфискация, привлечение к уголовной ответственности. Это коснется всех, кто бьет по стране, бьет по нашим солдатам», — пояснил спикер.