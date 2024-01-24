Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии

В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.
Кроме того, законопроект предлагает:
- ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.
Документ также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания, государственных наград за:
- распространение ложной информации и дискредитацию российских вооруженных сил;
- призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, а также к введению санкций против России;
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов;
- реабилитацию нацизма.
Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Проект внесли спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
Володин отметил, что сейчас не существует действенных форм наказания, а в случае принятия закона появится ответственность.
«Мы не имеем действенных норм наказания. Пальчиком пригрозим? Выскажемся как здесь, нам постоянно люди говорят, “Ну, а дальше-то что?”. А вот дальше конфискация, привлечение к уголовной ответственности. Это коснется всех, кто бьет по стране, бьет по нашим солдатам», — пояснил спикер.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг поддержали законопроект.