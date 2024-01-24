Радий Хабиров и Алихан Смаилов обсудили сотрудничество Казахстана и Башкирии

Руководитель республики отметил, что в Казахстан прибыла большая бизнес-миссия. По словам Радия Хабирова, стоит амбициозная задача довести товарооборот между Башкортостаном и Казахстаном в течение двух-трёх лет до миллиарда долларов и все необходимые предпосылки для этого есть.
"У нас работает представительство в составе полпредства Российской Федерации. Это тоже важный элемент для развития отношений. Мы решали вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой, открыли по нашей инициативе рейс в Астану и Алматы. Следующим шагом будет увеличение количества рейсов, как минимум, чтобы два было в Астану и два в Алматы. Эту работу продолжаем делать.
Мы плавно, благодаря вашей поддержке, всех руководителей ведомств, переходим от простого товарооборота к более глубокой промышленной кооперации. Для нас это главная цель, потому что мы, безусловно, хотим работать в Казахстане и точно так же мы ждём казахские предприятия у нас. Объективным показателем является то, что если мы какое-то время назад говорили о единицах предприятий, которые осуществляют свою деятельность здесь, то сейчас они появляются каждый месяц. «Медстальконструкция» — довольно большое предприятие, которое будет производить в Казахстане столь нужное медицинское оборудование. Также предприятие «Уральский пружинный завод», «ТехноНиколь» — их довольно много сейчас. Они, благодаря нашей совместной деятельности, уверенно и спокойно заходят в Казахстан", — отметил Радий Хабиров.
Глава республики сказал, что в Казахстане комфортный инвестиционный климат и республике интересно изучить практику, решения в части работы и регламента работы инвестиционного штаба.
«Мы развиваем культурные, гуманитарные, социальные и образовательные программы. Приведу пример. Был такой проект “Великая степь. Золотой человек”. Мы были, смотрели здесь. Мы тогда договорились с руководством, чтобы эта выставка прошла у нас. Мы видим большой интерес творческих коллективов.
Мы сами видим, как развивается Казахстан, насколько он интересен, насколько интересные города — столица и Алматы. Уникальные природные и ландшафтные объекты. Мы хотим открыть Казахстан для наших туристов. Первой ласточкой будет программа «Башкирское долголетие». Мы уже в этом году определили квоту для 700 наших ветеранов. Это люди старше 55 лет. В чем ее особенность? Мы компенсируем часть ее стоимости, довольно существенную. Мы такую программу сперва провели у себя на внутренних туристических объектах. Потом обкатали 1,5 тысячи человек в Белоруссии. Сейчас хотим открыть Казахстан для туристов. Это, мне кажется, очень важная составляющая для вашей и нашей экономики. Мы бы хотели сегодня в том числе затронуть вопросы по совместным образовательным программам. Наша республика отличается достаточно высоким уровнем рейтинга вузов, причем по тем специальностям, которые интересны для экономики Казахстана. На данный момент более 700 студентов из Казахстана учатся у нас, получают образование. Это важный сегмент и полагаю, что здесь нужно сотрудничать", — сказал Радий Хабиров.
Глава республики подчеркнул, что для Башкортостана большая честь провести в этом году в Уфе юбилейный форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, и пригласил премьер-министра Алихана Смаилова принять в нем личное участие.