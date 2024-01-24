Радий Хабиров и Алихан Смаилов обсудили сотрудничество Казахстана и Башкирии

Мы сами видим, как развивается Казахстан, насколько он интересен, насколько интересные города — столица и Алматы. Уникальные природные и ландшафтные объекты. Мы хотим открыть Казахстан для наших туристов. Первой ласточкой будет программа «Башкирское долголетие». Мы уже в этом году определили квоту для 700 наших ветеранов. Это люди старше 55 лет. В чем ее особенность? Мы компенсируем часть ее стоимости, довольно существенную. Мы такую программу сперва провели у себя на внутренних туристических объектах. Потом обкатали 1,5 тысячи человек в Белоруссии. Сейчас хотим открыть Казахстан для туристов. Это, мне кажется, очень важная составляющая для вашей и нашей экономики. Мы бы хотели сегодня в том числе затронуть вопросы по совместным образовательным программам. Наша республика отличается достаточно высоким уровнем рейтинга вузов, причем по тем специальностям, которые интересны для экономики Казахстана. На данный момент более 700 студентов из Казахстана учатся у нас, получают образование. Это важный сегмент и полагаю, что здесь нужно сотрудничать", — сказал Радий Хабиров.