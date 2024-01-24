Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жителя Екатеринбурга осудили на пять лет за попытку воевать на стороне Украины

Верховный суд Северной Осетии приговорил к пяти годам колонии строгого режима 20-летнего жителя Екатеринбурга, планировавшего выехать на территорию Украины и участвовать в специальной военной операции (СВО) против российской армии.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Северной Осетии.

По данным силовиков, уралец через мессенджер нашел представителей одного из вооруженных формирований и предоставил им свои личные данные.

«В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ с целью дальнейшего выезда на территорию сопредельного государства, где должен был встретиться с представителями вооруженного формирования», — отмечается в сообщении.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (попытка госизмены). Кроме того, на него наложен штраф в размере 100 тыс. руб.

Напомним, в мае 2023 года во Владикавказе был задержан 19-летний житель Екатеринбурга за попытку перебраться на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против российской армии.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года.