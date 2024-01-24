Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Северной Осетии.
По данным силовиков, уралец через мессенджер нашел представителей одного из вооруженных формирований и предоставил им свои личные данные.
«В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ с целью дальнейшего выезда на территорию сопредельного государства, где должен был встретиться с представителями вооруженного формирования», — отмечается в сообщении.
В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (попытка госизмены). Кроме того, на него наложен штраф в размере 100 тыс. руб.
Напомним, в мае 2023 года во Владикавказе был задержан 19-летний житель Екатеринбурга за попытку перебраться на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против российской армии.
Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года.
Жителя Екатеринбурга осудили на пять лет за попытку воевать на стороне Украины
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Северной Осетии.