Жителя Екатеринбурга осудили на пять лет за попытку воевать на стороне Украины

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Северной Осетии.



По данным силовиков, уралец через мессенджер нашел представителей одного из вооруженных формирований и предоставил им свои личные данные.



«В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ с целью дальнейшего выезда на территорию сопредельного государства, где должен был встретиться с представителями вооруженного формирования», — отмечается в сообщении.



В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (попытка госизмены). Кроме того, на него наложен штраф в размере 100 тыс. руб.



Напомним, в мае 2023 года во Владикавказе был задержан 19-летний житель Екатеринбурга за попытку перебраться на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против российской армии.



Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года.