Минобр и РИКЗ рассказали о нюансах проведения репетиции ЦЭ

В министерстве образования напомнили, что в этом году выпускники белорусских школ пройдут итоговую аттестацию в виде централизованного экзамена уже во второй раз. Впервые такая форма проведения выпускных испытаний была опробована в мае 2023 года. Несмотря на то, что она уже не новая, репетицию ЦЭ решено проводить ежегодно, чтобы с организацией проведения экзамена могли познакомиться все 11-классники.