Минобр и РИКЗ рассказали о нюансах проведения репетиции ЦЭ

Для участия в пробном экзамене на данный момент зарегистрировалось 55,2 тысячи учеников. Самыми популярными предметами у школьников стали русский язык, математика и биология.
Как заявили в РИКЗ, оценка, полученная на репетиционном экзамене, ни на что не повлияет — она станет лишь ориентиром уровня знаний для самих учащихся. Что касается результатов РЦЭ, то они станут известны в 20-х числах февраля.
Языки на «репетиции» и милиционеры в пунктах тестирования
В министерстве образования напомнили, что в этом году выпускники белорусских школ пройдут итоговую аттестацию в виде централизованного экзамена уже во второй раз. Впервые такая форма проведения выпускных испытаний была опробована в мае 2023 года. Несмотря на то, что она уже не новая, репетицию ЦЭ решено проводить ежегодно, чтобы с организацией проведения экзамена могли познакомиться все 11-классники.
Начальник управления общего среднего образования — заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ирина Каржова обратила внимание на новшество нынешней репетиции: участники смогут проверить свои знания по всем предметам, в том числе по русскому и белорусскому языкам. В прошлом году пробный экзамен проходил только по профильным учебным предметам.
В репетиционном ЦЭ задействуют все 144 пункта сдачи экзаменов по всей стране. Доставка учеников к месту проведения испытания будет проходить централизованно в сопровождении педагогов: в сельской местности — на школьных автобусах, в районных и областных центрах, а также столице — на общественном транспорте.
Для прохождения как пробного, так и «настоящего» экзамена в мае потребуется паспорт или другие документы, удостоверяющие личность: удостоверение беженца, вид на жительство, ID-карта, справка, подтверждающая потерю документа.
Время прибытия в пункт сдачи экзамена будет уменьшено на полчаса: прийти нужно не позднее чем за 30 минут до начала (раньше — 60 минут).
На пропускной режим в этом году сделан особый акцент. В местах проведения экзамена будут дежурить сотрудники органов внутренних дел, МЧС, медработники.