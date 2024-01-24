МИД РФ: катастрофа с Ил-76 поставила под вопрос любые договоренности с Киевом

В 11:48 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе, из-за которого он изменил свой рабочий график и выехал в район. Как сообщило Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, на борту находились 65 военнопленных вооруженных сил Украины, перевозимых в регион для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Позже Гладков добавил, что все пассажиры и экипаж погибли.