Губернатор дал старт мероприятиям Года семьи в Ростовской области

24 января в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие Года семьи. Это мероприятие посетил губернатор Василий Голубев, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководитель донского правительства поздравил молодоженов, а также семьи, в которых родились малыши. Василий Голубев при этом напомнил, что на Дону всегда почитали многодетность и оказывали всю возможную поддержку.
За 10 лет число больших семей увеличилось в 2,5 раза и достигло почти 50 тысяч. Всего за это же время в регионе создано около 300 тысяч семей, родилось свыше 410 тысяч мальчиков и девочек. Все проекты развития нашего региона в конечном счете направлены на укрепление семьи, и мы продолжим трудиться над этой задачей.
Губернатор также добавил, что на Дону уже много лет чествуют юбиляров семейной жизни. Ежегодно знаком «Во благо семьи и общества» награждаются 100 пар, проживших совместно 25, 50, 60 и более лет. С 2012 года почетный знак вручили 1181 паре.
Кроме того, для сохранения и развития преемственности было утверждено почетное звание «Трудовая династия Дона», с 2017 года этого звания удостоили 78 семей.
Все они — гордость донского края, за доблестный труд и вклад в развитие региона пользуются уважением в обществе, являются образцом супружества и родительства.
Губернатор пожелал всем собравшимся здоровья, успехов, а семьям — всю жизнь хранить любовь, верность и уважение друг к другу.