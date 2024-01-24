Губернатор дал старт мероприятиям Года семьи в Ростовской области

За 10 лет число больших семей увеличилось в 2,5 раза и достигло почти 50 тысяч. Всего за это же время в регионе создано около 300 тысяч семей, родилось свыше 410 тысяч мальчиков и девочек. Все проекты развития нашего региона в конечном счете направлены на укрепление семьи, и мы продолжим трудиться над этой задачей.