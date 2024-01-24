Ратмир Мавлиев призвал уфимцев становиться донорами

— Призываю уфимцев не оставаться в стороне, найти время и возможность, чтобы доехать сюда, в Республиканскую станцию переливания крови, и тоже стать донором, — написал он. — Все максимально удобно и просто, организовано на высоком уровне, без очередей. Ты отдаешь немного и спасаешь целые жизни. Это не больно и не страшно, главное, полезно!