Ратмир Мавлиев призвал уфимцев становиться донорами

Такую поездку он совершает не в первый раз, о чем рассказал в соцсетях.
На станции глава городской администрации встретил много таких же желающих помощь попавшим в беду людям.
— Призываю уфимцев не оставаться в стороне, найти время и возможность, чтобы доехать сюда, в Республиканскую станцию переливания крови, и тоже стать донором, — написал он. — Все максимально удобно и просто, организовано на высоком уровне, без очередей. Ты отдаешь немного и спасаешь целые жизни. Это не больно и не страшно, главное, полезно!