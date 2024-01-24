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Ратмир Мавлиев призвал уфимцев становиться донорами

Сегодня мэр Ратмир Мавлиев посетил Республиканскую станцию переливания крови, чтобы сдать кровь.
Источник: соцсети

Такую поездку он совершает не в первый раз, о чем рассказал в соцсетях.

На станции глава городской администрации встретил много таких же желающих помощь попавшим в беду людям.

— Призываю уфимцев не оставаться в стороне, найти время и возможность, чтобы доехать сюда, в Республиканскую станцию переливания крови, и тоже стать донором, — написал он. — Все максимально удобно и просто, организовано на высоком уровне, без очередей. Ты отдаешь немного и спасаешь целые жизни. Это не больно и не страшно, главное, полезно!

здоровье