Правительство Башкирии внесло ряд изменений, касающихся участников СВО

В документе указано, что граждане, проходившие службу в зоне СВО (и проходящие её в настоящее время) и отразившие вооружённое вторжение на территорию России и предотвратившие вооружённую провокацию на границе страны и приграничных территориях государства с 24 февраля 2022 года, должны подтвердить своё участие в СВО документом, выданным военным комиссариатом. Это касается мобилизованных и контрактников, а также тех, кто по решению органов государственной власти ЛНР и ДНР принимал участие в боевых действиях в составе вооружённых сил и народной милиции этих республик с 11 мая 2014 года.