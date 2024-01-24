О чем семья из Башкирии говорила с Владимиром Путиным

«Я очень рад вас приветствовать в Москве и пожелать вам успехов в тех мероприятиях, в которых вы уже наверняка принимаете участие и будете принимать еще, имею в виду конкурсы. Мы специально сделали целую гамму таких мероприятий, для того чтобы Год семьи, который у нас начался в 2024 году, был насыщен разными мероприятиями», — поприветствовал участников встречи Владимир Путин.
Президент положительно оценил идею конкурса «Это у нас семейное» и пожелал присутствующим семьям удачи в нем: «1 сентября в прошлом году говорили об этом конкурсе, и я тогда предположил, что он будет очень популярным. Так и есть: 600 тысяч человек у нас принимает участие, свыше полумиллиона. Вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным. Здесь участвуют все поколения семейные, вся деятельность, вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает».
На встречу с президентом России приехала и семья Ахмеровых из села Рощинский Стерлитамакского района. В 2023 году они победили в номинации «Семья — хранитель традиций» конкурса «Семья года». Теперь всей своей дружной семьей участвуют в конкурсе «Это у нас семейное» и мечтают о собственном доме. На встрече с президентом они присутствовали в составе четырех человек — глава семьи Рустам и его супруга Анна, их дочь Елена и бабушка Хадича Мирсаитовна.
«Мы кроме великолепного концерта, церемонии награждения узнали еще одну великолепную новость-сюрприз, что мы, победители конкурса “Семья года — 2023”, автоматически становимся очными полуфиналистами конкурса “Это у нас семейное”. Очень рады, что наши семейные приключения не заканчиваются, впереди еще ждет полуфинал. Моя бабушка, нэнэечка, дай бог, мы все вместе поедем. Для нас это реальный шанс и возможность», — поделилась эмоциями от участия в конкурсе Анна Ахмерова.
«Желаю удачи, тем более что, по-моему, приз конкурса — и поездки по стране, и улучшение жилищных условий», — поддержал семью Владимир Путин.
Ахмеровы обратились к президенту с вопросом: «Как вырастить настоящего мужчину, какие слова, наказы давали Вам родители, дедушки, чтобы воспитать такого ответственного, волевого человека?».
Владимир Путин в ответ рассказал об истории своего взросления и вспомнил слова Макаренко: «Лучшее воспитание — личный пример».
Общаясь с семьёй из республики, президент предложил им обязательно посетить павильон Башкирии на ВДНХ.
«Отражает величие республики. Мы её очень любим. Напомню историю: Башкирия присоединилась добровольно, просила принять её в российское государство. Много раз говорил и повторю ещё раз: башкиры взяли на себя функции пограничной стражи. А в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней — всех мужчин с 15 лет», — отметил глава государства.
Напомним, торжественная церемония старта Года семьи с участием президента России состоялась 23 января в рамках форума «Родные-Любимые», который проходил в Москве. Участниками специальной программы форума стали более 1 000 человек. Все они участвуют в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
По информации организаторов, в самом народном проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» участвуют 587 267 человек из 102 735 семейных команд. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.
Ранее сообщалось, что в церемонии зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России» на главной сцене ВДНХ приняла участие молодая семейная пара из Башкирии — Загир и Юля Сафаргалины. Они поженились 3 декабря на выставке-форуме «Россия».