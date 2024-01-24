О чем семья из Башкирии говорила с Владимиром Путиным

Президент положительно оценил идею конкурса «Это у нас семейное» и пожелал присутствующим семьям удачи в нем: «1 сентября в прошлом году говорили об этом конкурсе, и я тогда предположил, что он будет очень популярным. Так и есть: 600 тысяч человек у нас принимает участие, свыше полумиллиона. Вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным. Здесь участвуют все поколения семейные, вся деятельность, вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает».