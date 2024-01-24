Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии: досрочное голосование и голосование по месту проживания. Что нужно знать о ЕДГ

— Следует отметить, что единый день голосования закреплен в Конституции, один раз в пять лет мы выбираем депутатский корпус нашей страны — это выборы в местные советы депутатов и в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. День выборов также определен конституционно и приходится на последнее воскресенье февраля. Срок полномочий всего депутатского корпуса увеличен. Раньше и палаты парламента, и депутаты местных советов избирались на четыре года. Теперь все избираемые органы будут формироваться на пятилетний период. Депутаты Палаты представителей по Конституции избираются в количестве 110 человек.