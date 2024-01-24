Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии: досрочное голосование и голосование по месту проживания. Что нужно знать о ЕДГ

Как будут формироваться списки избирателей к предстоящему единому дню голосования? На какой срок избираются представители депутатского корпуса? Почему было решено отказаться от участков для голосования за рубежом? Кто может воспользоваться возможностью пригласить членов избирательной комиссии на дом? Когда будут подведены итоги единого дня голосования. На эти и другие вопросы, связанные с текущей электоральной кампанией, корреспонденту БЕЛТА ответила секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская.
— Елена Анатольевна, как будут формироваться списки избирателей?
— Исполкомы и местные администрации обеспечивают учет избирателей на основании данных Регистра населения и иных информационных систем и передают списки участковым избирательным комиссиям. Комиссии проводят работу по уточнению списков. С 9 февраля каждому избирателю в помещении участковой комиссии обеспечивается возможность проверить, включен ли он в список и правильно ли в списке указаны сведения о нем. Уточненный список избирателей подписывается председателем и секретарем участковой комиссии. Избиратели получают бюллетени на основании списка, предъявляя члену участковой комиссии паспорт, идентификационную карту, студенческий билет, водительское удостоверение либо другой документ из перечня, который можно найти у нас на сайте.
— Если человек зарегистрирован по одному адресу, а живет по другому, как он может проголосовать по месту жительства?
— Если человек, например, зарегистрирован в Гродно, но проживает в Минске, и у него есть официально заключенный договор найма жилого помещения, он может прийти с этим договором в участковую комиссию по месту своего проживания. Это позволит включиться в список и проголосовать по месту проживания. Но это нужно сделать до основного дня голосования, то есть не позднее 24 февраля.
— Когда завершится регистрация кандидатов в депутаты?
— Регистрация кандидатов в депутаты завершится 30 января. С 31 января по 24 февраля пройдет агитационный период. 25 февраля, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством.
— На какой срок избираются представители депутатского корпуса?
— Следует отметить, что единый день голосования закреплен в Конституции, один раз в пять лет мы выбираем депутатский корпус нашей страны — это выборы в местные советы депутатов и в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. День выборов также определен конституционно и приходится на последнее воскресенье февраля. Срок полномочий всего депутатского корпуса увеличен. Раньше и палаты парламента, и депутаты местных советов избирались на четыре года. Теперь все избираемые органы будут формироваться на пятилетний период. Депутаты Палаты представителей по Конституции избираются в количестве 110 человек.
— Сколько депутатов будут избраны в местные советы?
— В местные советы депутатов избираются 12 514 человек. Если сравнивать эту цифру с действующим депутатским корпусом местных советов, то в 2018 году были избраны чуть более 18 тыс. депутатов.
— С чем связано уменьшение количества депутатов местных советов?
— Уменьшение количества депутатов местных советов, которых нам предстоит избрать, произошло в основном за счет изменений законодательства в части выборов депутатов в первичный уровень. Сельские и поселковые советы депутатов могут избираться в составе пяти человек. Раньше минимальная цифра подлежащих избранию депутатов составляла 11 человек.
— Какие требования предъявляются к кандидатам?
— Наряду с ранее существовавшими требованиями к кандидатам в депутаты, например гражданство Республики Беларусь, достижение определенного возраста, законодательство содержит ряд новых положений. Ранее кандидат в депутаты Палаты представителей имел право баллотироваться, если у него снята, погашена судимость. Сейчас в биографии потенциального парламентария не должно быть факта привлечения к уголовной ответственности. Лица, выдвигаемые кандидатами в депутаты, не должны иметь гражданства другого государства, а также иных документов иностранных государств, предоставляющих права на льготы и преимущества. Примером таких документов могут служить карты поляка.
— О каких еще особенностях этой электоральной кампании следует знать?
— Особенностью данной кампании является то, что в выборах депутатов местных советов имеют право участвовать граждане России, которые постоянно проживают на территории нашей страны. Поэтому в список избирателей будут включены и граждане Российской Федерации. Следует не забывать, что голосовать за кандидатов в депутаты Палаты представителей они не в праве.
— Почему было принято решение отказаться от участков для голосования за рубежом?
— Главные причины — отсутствие необходимых мер безопасности на территории других государств, сокращение численности работников дипломатических служб, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Следует также сказать, что процент наших граждан, проживающих за границей и участвующих в голосовании, незначителен. По итогам 2020 года в голосовании за рубежом приняли участие 21 230 избирателей, или 0,3 процента от общего количества избирателей, включенных в список по стране.
— Как в таком случае в едином дне голосования могут принять участие наши граждане, которые проживают за рубежом?
— Граждане, которые постоянно проживают за границей, смогут приехать в нашу страну и проголосовать на участке № 248, расположенном в Минске по адресу: ул. Свердлова, д. 30, ГУО «Гимназия № 75 им. П. В. Масленикова». Если у гражданина имеется регистрация по месту пребывания, он будет включен в список избирателей по месту регистрации.
— Расскажите, пожалуйста, о возможности досрочно принять участие в голосовании.
— Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля. Избиратели, у которых не будет возможности прийти на участок 25 февраля, в воскресенье, смогут проголосовать досрочно. Обращаю также внимание на изменившийся график работы участков в дни досрочного голосования. Проголосовать можно будет с 12.00 до 19.00. Участки работают без перерыва на обед.
— Кто может воспользоваться возможностью проголосовать на дому?
— Если избиратель по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не может прийти в день выборов в помещение для голосования, он может пригласить членов участковой комиссии к себе домой. Избиратель может передать такую просьбу о голосовании по месту нахождения в участковую комиссию при содействии других лиц, например родственников, соседей. В основном такой возможностью пользуются пожилые люди или люди с инвалидностью. Избиратель может обратиться с просьбой об организации голосования по месту своего нахождения в любое время после образования участковой комиссии (после 25 января), а в день выборов — до 18 часов. Голосование по месту нахождения будет обеспечиваться участковыми комиссиями только 25 февраля.
— Когда будут подведены итоги выборов?
— Итоги выборов депутатов Палаты представителей устанавливаются ЦИК на основании протоколов нижестоящих избирательных комиссий. Закон предусматривает предельные сроки направления в ЦИК соответствующих документов. Думаю, в первых числах марта итоги выборов депутатского корпуса будут подведены.