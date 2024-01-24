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Губернатор потребовал от мэрии Челябинска быстрее вывезти снег и навести порядок в городе

На совещании с главами городов и районов губернатор Алексей Текслер поручил администрации Челябинска ускорить вывоз снега и наведение порядка в городе. Он отметил, что эта зима стала одной из самых снежных на Урале.
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Источник: Агентство «Москва»

«Работы по расчистке дорог подрядчики вели по всей области практически круглосуточно. Тем не менее некоторые подрядные организации свои контрактные обязательства в полной мере не выполнили. Готовности к таким осадкам не было. Важно сделать правильные выводы, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также прошу внимательно следить за состоянием инженерных коммуникаций, особенно сетей отопления и электроснабжения, оперативно отрабатывать вопросы с управляющими компаниями», — заявил губернатор.

Власти Челябинска вчера пообещали до конца февраля очистить город от снежных куч. Для этого привлекают дополнительную технику.

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