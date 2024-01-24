Губернатор потребовал от мэрии Челябинска быстрее вывезти снег и навести порядок в городе

«Работы по расчистке дорог подрядчики вели по всей области практически круглосуточно. Тем не менее некоторые подрядные организации свои контрактные обязательства в полной мере не выполнили. Готовности к таким осадкам не было. Важно сделать правильные выводы, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также прошу внимательно следить за состоянием инженерных коммуникаций, особенно сетей отопления и электроснабжения, оперативно отрабатывать вопросы с управляющими компаниями», — заявил губернатор.