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Ратмир Мавлиев посетил уфимский бизнес-парк «Территория “3000”

Сегодня мэр Уфы посетил площадку бизнес-парка «Территория “3000”», которая аккумулирует множество направлений: спорт, офисы, бизнес, медицины, обучение и досуг.

Недавно здесь завершилась реконструкция и начал работу новый корпус. На первом этаже будет располагаться КиберСпорт-VR Арена 3000: арена виртуальной реальности, площадка для киберспортсменов, интерактивные VR/AR аттракционы и автосимуляторы.

Пространство начнет работу летом этого года. Ратмир Мавлиев отметил, что успел обсудить возможность реализации проекта для обучения детей по направлению киберспорта.

В коворкинге «Люди» на площади 2500 квадратных метров располагаются учебные комнаты, рабочие места, переговорные, амфитеатр и конференц-зал.

— Все доступно. И для нас это отличная площадка для полезных встреч с предпринимателями, будем их совместно проводить, разъяснять меры государственной и муниципальной поддержки, — написал руководитель столичной мэрии.

Основателя «Территории “3000”» Адиля Юлдашева Ратмир Мавлиев выразил благодарность за то, что он «не боится смелых масштабных проектов».