Ратмир Мавлиев посетил уфимский бизнес-парк «Территория “3000”

Недавно здесь завершилась реконструкция и начал работу новый корпус. На первом этаже будет располагаться КиберСпорт-VR Арена 3000: арена виртуальной реальности, площадка для киберспортсменов, интерактивные VR/AR аттракционы и автосимуляторы.
Пространство начнет работу летом этого года. Ратмир Мавлиев отметил, что успел обсудить возможность реализации проекта для обучения детей по направлению киберспорта.
В коворкинге «Люди» на площади 2500 квадратных метров располагаются учебные комнаты, рабочие места, переговорные, амфитеатр и конференц-зал.
— Все доступно. И для нас это отличная площадка для полезных встреч с предпринимателями, будем их совместно проводить, разъяснять меры государственной и муниципальной поддержки, — написал руководитель столичной мэрии.
Основателя «Территории “3000”» Адиля Юлдашева Ратмир Мавлиев выразил благодарность за то, что он «не боится смелых масштабных проектов».