В Тирасполе прошел масштабный митинг против пошлин, введенных Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — Sputnik. В Тирасполе прошел массовый митинг в знак протеста против введенных Кишиневом таможенных пошлин для предпринимателей Левобережья Днестра.
Митингующие собрались на площади Суворова в центре Тирасполя. Среди них — студенты, работники частных и госпредприятий. Власти региона, в том числе лидер Приднестровья Вадим Красносельский, также приняли участие в акции.
Спикер приднестровского законодательного органа Александр Коршунов, выступая на митинге отметил, что больше всего от введения новых пошлин пострадают обычные жители Приднестровья. Ведь именно на их плечи, в конечном итоге, лягут пошлины, которые будут оплачивать предприятий и предприниматели.
«Молдова говорит, что приднестровские предприятия должны работать в условиях правового поля РМ, забывая, что все социальные обязательства Приднестровье оплачивает из своего бюджета. Это пособия, зарплаты работникам бюджетной сферы, лечение за рубежом и многие другие социальные обязательства», — сказал Коршунов журналистам.
В Тирасполе напоминают: введение пошлин — это еще и нарушение очень многих соглашений, которые Кишинев и Тирасполь подписали за десятки лет.
«Договоренности, которые были подписаны с 1997 года, а их более 200 — о свободной экономической деятельности приднестровских предприятий, о свободах и правах приднестровских граждан, о взаимном признании документов — все они должны работать!».
Митингующие в Тирасполе приняли резолюцию. Главное требование — отмена таможенных пошлин и снятие блокады экспорта приднестровских предприятий.
«Призываем всех участников переговорного процесса и международные организации обратить самое пристальное внимание на преступные и антигуманные действия руководства РМ. Призываем принять меры, чтобы не допустить экономического давления на народ Приднестровья!».
Ее текст направят не только руководству Молдовы, но и всем участникам переговорного процесса.
По данным правоохранительных органов, в митинге приняло участие около 50 тысяч человек. Это самые массовые протесты в Приднестровье с 2006 года.