В Тирасполе прошел масштабный митинг против пошлин, введенных Кишиневом

Спикер приднестровского законодательного органа Александр Коршунов, выступая на митинге отметил, что больше всего от введения новых пошлин пострадают обычные жители Приднестровья. Ведь именно на их плечи, в конечном итоге, лягут пошлины, которые будут оплачивать предприятий и предприниматели.