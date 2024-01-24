За неосвоение бюджета накажут костанайских чиновников

— К примеру, в Костанайском районе 902,9 млн тенге оказались неосвоенными в связи с отсутствием актов выполненных работ по объекту «Внеплощадочные канализационные сети и КНС к новым микрорайонам Байтерек в селе Мичуринское, Астана и Нур Алем в поселке Затобольск» (ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»). 131,2 млн тенге — в связи с корректировкой ПСД по проекту «Водоснабжение села Московское» (ТОО «QazConstructions»), 66,1 млн тенге — в связи с судебными разбирательствами по проекту «Водоснабжение села Владимировка» (ТОО «ЛайфСтройИнвест»), — отметили в управлении финансов.