За неосвоение бюджета накажут костанайских чиновников

— К примеру, в Костанайском районе 902,9 млн тенге оказались неосвоенными в связи с отсутствием актов выполненных работ по объекту «Внеплощадочные канализационные сети и КНС к новым микрорайонам Байтерек в селе Мичуринское, Астана и Нур Алем в поселке Затобольск» (ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»). 131,2 млн тенге — в связи с корректировкой ПСД по проекту «Водоснабжение села Московское» (ТОО «QazConstructions»), 66,1 млн тенге — в связи с судебными разбирательствами по проекту «Водоснабжение села Владимировка» (ТОО «ЛайфСтройИнвест»), — отметили в управлении финансов.
В Костанае отстали по графику строительства нового дома в мкр. Аэропорт, реализации благоустройства к новым домам в мкр. Кунай.
В Аркалыке отсутствуют акты выполненных работ по строительству канализации и водопроводных сетей в местных населенных пунктов.
Среди областных управлений наибольшая сумма неосвоения сложилась по управлению строительства, архитектуры и градостроительства области — 731,2 млн. тенге или 98,8%.
— Следует отметить, что в соответствии с бюджетным законодательством, акимы районов и городов, руководители администраторов бюджетных программ несут ответственность за неосвоение бюджетных средств, повлекшее недостижение результатов. В настоящее время уже проводится работа по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц районов и городов, областных управлений, допустивших несвоение бюджетных средств по итогам года, — рассказали в ведомстве.