Молдавия расторгнет «не представляющие ценность» соглашения с СНГ

«Эти соглашения устарели и не отвечают текущим реалиям, потому что политика нашей страны не резонирует с целями, которые установили страны, подписавшие эти соглашения. Всего же власти Молдавии определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые не представляют ценности для граждан республики, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов», — заявил Водэ на брифинге после заседания правительства.