Орбан: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО при первой возможности

«В разговоре с Йенсом Столтенбергом я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — написал Орбан на своей странице в соцсети X (экс-Twitter).