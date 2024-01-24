Орбан: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО при первой возможности

«В разговоре с Йенсом Столтенбергом я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — написал Орбан на своей странице в соцсети X (экс-Twitter).
При этом пока вопрос о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО в повестку заседаний парламента Венгрии не включен.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта. Швеция намеревалась присоединиться к альянсу одновременно с Финляндией, но Турция не одобряла прием Швеции, требовала от нее пересмотреть правила предоставления политического убежища курдским активистам и турецким оппозиционерам.
Парламент Турции вчера, 23 января, большинством голосов одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, в ближайшее время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен подписать декларацию о вхождении скандинавского государства в альянс.
Александр Кислов