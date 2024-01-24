В Беларуси появилось нововведение в досрочном голосовании

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля, рассказала секретарь Центризбиркома Беларуси Елена Балдовская.
По ее словам, данной возможностью смогут воспользоваться избиратели, которые не смогут прийти на участки в воскресенье в Единый день голосования.
При этом секретарь Центризбиркома обратила отдельное внимание, что избирательные участки при досрочном голосовании будут работать по изменившемуся графику.
«Проголосовать можно будет с 12:00 до 19:00. Участки работают без перерыва на обед», — цитирует Елену Балдовскую БелТА.
После секретарь добавила, что членов участковой комиссии можно для голосования пригласить и к себе домой, если гражданин по состоянию здоровья или другой уважительной причине не может прийти сам.
«В основном, такой возможностью пользуются пожилые люди или люди с инвалидностью», — констатировала секретарь Центризбиркома.
Балдовская уточнила, что попросить участковую комиссию организовать голосование по месту своего нахождения можно после того, как будут образованы участковые комиссии, а это значит после 25 января и вплоть до дня выборов включительно до 18 часов.
«Голосование по месту нахождения будет обеспечиваться участковыми комиссиями только 25 февраля», — подытожила она.