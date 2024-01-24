Маршал ВВС Великобритании заявил, что удары по Йемену мешают помощи Киеву

Маршал авиации — третье по старшинству звание в британских Военно-воздушных силах. По состоянию на июнь 2022 года Стрингер был в отставке. В годы службы он был командующим силами Королевских ВВС в Афганистане и командующим авиационным контингентом операции НАТО в Ливии. Также был генеральным директором по развитию объединенных сил Стратегического командования Соединенного Королевства, занимал пост директора Академии обороны Великобритании (2018−2021).