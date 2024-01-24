Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

«Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — сказал он.
По словам дипломата, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом.
Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным.
Крушение Ил-76
Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.