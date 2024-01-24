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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

ООН, 24 янв — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН после крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.
Сергей Лавров в Скопье
Источник: РИА "Новости"

«Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — сказал он.

По словам дипломата, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом.

Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Крушение Ил-76

В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.

Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород.

Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

ООН