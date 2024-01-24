Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

«Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — сказал он.