Учащихся, которые издеваются над учителями, будут выгонять из школ: Карательные меры вводит Министерство образования Молдовы

Кодекс об образовании дополнят санкциями для учеников, проявляющих насилие по отношению к учителям.
Ученики, которые плохо ведут себя с учителями, будут подвергаться дисциплинарным взысканиям, вплоть до исключения из школы, сообщил на частном телеканале министр образования Дан Перчун.
По его словам, санкции прописаны в правилах внутреннего распорядка школ, но они также должны быть включены в Кодекс об образовании, пишет aifmd.
— Насилие над учителями — это вопрос, вызывающий обеспокоенность. Мы собираемся внести ряд изменений в Кодекс об образовании, в том числе касающихся наказания учеников за дисциплинарные проступки. У нас есть эти положения, но мы хотим поднять их с уровня внутренних правил учебного заведения на уровень закона. Необходимо донести до родителей, учителей и учеников, что учебное заведение — это не место, где происходит насилие , — отметил Перчун.
Минобразования проанализирует масштабы насилия в школах с помощью различных опросов и организует тренинги для учителей.