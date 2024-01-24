Учащихся, которые издеваются над учителями, будут выгонять из школ: Карательные меры вводит Министерство образования Молдовы

— Насилие над учителями — это вопрос, вызывающий обеспокоенность. Мы собираемся внести ряд изменений в Кодекс об образовании, в том числе касающихся наказания учеников за дисциплинарные проступки. У нас есть эти положения, но мы хотим поднять их с уровня внутренних правил учебного заведения на уровень закона. Необходимо донести до родителей, учителей и учеников, что учебное заведение — это не место, где происходит насилие , — отметил Перчун.