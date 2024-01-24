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Учащихся, которые издеваются над учителями, будут выгонять из школ: Карательные меры вводит Министерство образования Молдовы

Учитель всегда якобы прав: Ученики разных времён решили дополнить Кодекс об образовании, радуясь, что они уже умные.
Учащихся, которые издеваются над учителями, будут выгонять из школ: Карательные меры вводит Министерство образования Молдовы
Источник: cdnstatic.rg.ru

Кодекс об образовании дополнят санкциями для учеников, проявляющих насилие по отношению к учителям.

Ученики, которые плохо ведут себя с учителями, будут подвергаться дисциплинарным взысканиям, вплоть до исключения из школы, сообщил на частном телеканале министр образования Дан Перчун.

По его словам, санкции прописаны в правилах внутреннего распорядка школ, но они также должны быть включены в Кодекс об образовании, пишет aifmd.

— Насилие над учителями — это вопрос, вызывающий обеспокоенность. Мы собираемся внести ряд изменений в Кодекс об образовании, в том числе касающихся наказания учеников за дисциплинарные проступки. У нас есть эти положения, но мы хотим поднять их с уровня внутренних правил учебного заведения на уровень закона. Необходимо донести до родителей, учителей и учеников, что учебное заведение — это не место, где происходит насилие , — отметил Перчун.

Минобразования проанализирует масштабы насилия в школах с помощью различных опросов и организует тренинги для учителей.

образование
закон