В сенате США проголосовали за передачу замороженных российских активов Украине

Комитет проголосовал 20 голосами против одного в пользу «Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России — около $300 млрд.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях подобных шагов Запада, заявил, что Россия может принять ответные меры. Он также добавил, что конфискация российских активов может изрядно ударить по основным параметрам международной экономики и подорвать доверие других стран к США и ЕС. Это чревато серьезными последствиями, подчеркнул он.