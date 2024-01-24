В сенате США проголосовали за передачу замороженных российских активов Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях подобных шагов Запада, заявил, что Россия может принять ответные меры. Он также добавил, что конфискация российских активов может изрядно ударить по основным параметрам международной экономики и подорвать доверие других стран к США и ЕС. Это чревато серьезными последствиями, подчеркнул он.