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В сенате США проголосовали за передачу замороженных российских активов Украине

Комитет по международным отношениям сената конгресса США одобрил закон, который поможет создать основу для конфискации Соединенными Штатами российских активов и передачи их Украине для финансирования восстановительных работ. Об этом сообщает агентство Reuters.
View Across Capitol Reflecting Pool After Snowfall
Источник: USCapitol

Комитет проголосовал 20 голосами против одного в пользу «Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев».

Reuters отмечает, что если в конечном итоге этот закон будет подписан президентом США Джо Байденом, он откроет путь для первого в истории захвата Вашингтоном активов центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России — около $300 млрд.

В сентябре Минфин США оценил объем замороженных активов России в $280 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе (ЕС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях подобных шагов Запада, заявил, что Россия может принять ответные меры. Он также добавил, что конфискация российских активов может изрядно ударить по основным параметрам международной экономики и подорвать доверие других стран к США и ЕС. Это чревато серьезными последствиями, подчеркнул он.

ЦБ
экономика
санкции