Судебная система Казахстана: новые назначения

В ходе заседания заслушана информация об итогах работы Квалификационной комиссии, Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем Судебном Совете за 2023 год, а также внесены изменения в составы рабочих органов при Совете.
Советом утверждены результаты одного года работы 90 судей районных судов, впервые назначенных на должность и успешно прошедших оценку профессиональной деятельности.
Также рассмотрены заявления о продлении срока пребывания в должности судьи до достижения предельного возраста одного председателя районного суда Западно-Казахстанской области и двух судей районных судов Туркестанской и Алматинской областей, достигших пенсионного возраста, а также одного судьи суда области Ұлытау, достигшего предельного возраста пребывания в должности судьи о дальнейшем пребывании в должности судьи. По итогам рассмотрения заявлений в продлении сроков судейских полномочий отказано.
Кроме того, даны рекомендации об освобождении от занимаемых должностей 5 председателей и судей судов Республики, в том числе:
2 — в связи с уходом в отставку, 1 — достижением пенсионного возраста, 1 — по собственному желанию с должности председателя суда с оставлением судьей этого же суда, 1 — в связи со смертью.