Судебная система Казахстана: новые назначения

Также рассмотрены заявления о продлении срока пребывания в должности судьи до достижения предельного возраста одного председателя районного суда Западно-Казахстанской области и двух судей районных судов Туркестанской и Алматинской областей, достигших пенсионного возраста, а также одного судьи суда области Ұлытау, достигшего предельного возраста пребывания в должности судьи о дальнейшем пребывании в должности судьи. По итогам рассмотрения заявлений в продлении сроков судейских полномочий отказано.