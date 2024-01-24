Шольц рассчитывает на разблокировку финпомощи Киеву объемом €50 млрд

«Речь идет о том, чтобы принять решение о финансовой помощи Евросоюза для Украины. Вы знаете ситуацию. Наша цель — достичь общего согласия между всеми государствами ЕС, чтобы €50 млрд в виде кредитов были доступны Киеву на следующие четыре года», — отметил он.